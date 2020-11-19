Экс-главе Минстроя РФ запретили выходить из дома

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ, экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Ему ограничили некоторые действия, сообщает пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Меню запрещено покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок», — приводит данные суда ТАСС. Также экс-министр не может пользоваться интернетом, получать и отправлять письма и общаться с другими фигурантами дела. Запрет действует до 18 января 2021 года. Его в любое время, кроме ночи, могут проверить инспекторы. Защита считает ограничение суда чрезмерным.
Меня задержали 18 ноября по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств Ивановской области, напоминает агентство Nation News. Чиновник не признает свою вину. Он считает сложившуюся ситуацию недоразумением. Сообщается, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с Менем, пишет RT.
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