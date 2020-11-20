Россиян предупреждают о «метеокачелях» и оттепели в декабре

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Виды Сочи, ветки, капли воды
Вслед за минусовыми температурами в центр России придет оттепель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оттепели ожидаются в декабре в центре Европейской России, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он также предупредил, что следующая неделя для центральной части страны отметится «метеокачелями», когда плюсовая температура будет переходить в минусовую и обратно.

«Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы», — рассказал РИА «Новости» Варакин. По его словам, нормальная погода с отрицательными температурами установится в последних числах ноября, пишет RT.

Однако, как предупреждает специалист, уже в декабре начнутся оттепели. Они характерны для центральной части Европейской России. «Очень большая вероятность, что будет одна-две оттепели, когда температура будет около нуля. В Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры», — сказал Варакин.

Синоптик напомнил, что прошлая зима была в России рекордно теплой. Предстоящая будет холоднее, однако температура все равно окажется выше климатической нормы. В Уральском федеральном округе и западной части Сибири температура также окажется выше нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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