Предстоящая зима в европейской части России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако в Уральском федеральном округе и западной части Сибири температура окажется выше нормы. Об этом заявил научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.
«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — „около нормы“ или „выше нормы“», — приводит слова Вильфанда «Парламентская газета». Он добавил, что в северной половине европейкой части страны, в Уральском федеральном округе и западной части Сибири температура будет выше нормы.
В конце этой недели или в начале следующей в европейской части страны не стоит ждать снега, прогнозирует Вильфанд. Он отметил, что осадки могут не появиться до первой декады декабря. «Сейчас погодой управляет мощный антициклон, который препятствует облакообразованию», — объяснил метеоролог.
Ранее Вильфанд предупредил жителей юга России, что в конце этой недели температура будет до семи градусов холоднее нормы, пишет «Национальная служба новостей». А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в это воскресенье, 15 ноября, в Москве «могут упасть отдельные снежинки», сообщает RT.
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