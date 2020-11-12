12 ноября 2020

Российские регионы ждет аномальная зима. Прогноз Гидрометцентра

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Предстоящая зима будет холоднее предыдущей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Предстоящая зима в европейской части России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако в Уральском федеральном округе и западной части Сибири температура окажется выше нормы. Об этом заявил научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — „около нормы“ или „выше нормы“», — приводит слова Вильфанда «Парламентская газета». Он добавил, что в северной половине европейкой части страны, в Уральском федеральном округе и западной части Сибири температура будет выше нормы.

В конце этой недели или в начале следующей в европейской части страны не стоит ждать снега, прогнозирует Вильфанд. Он отметил, что осадки могут не появиться до первой декады декабря. «Сейчас погодой управляет мощный антициклон, который препятствует облакообразованию», — объяснил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей юга России, что в конце этой недели температура будет до семи градусов холоднее нормы, пишет «Национальная служба новостей». А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в это воскресенье, 15 ноября, в Москве «могут упасть отдельные снежинки», сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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