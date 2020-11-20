Минстрой РФ решил отложить перерасчет платы за тепло

В Госдуме считают, что реализация проекта приведет к подорожанию коммуналки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минстрой России подготовил проект постановления правительства о переносе сроков перехода на нормативы потребления тепла в зависимости от этажности домов и года их постройке. Программу предлагается отложить до 1 января 2022 года, чтобы избежать серьезного подорожания коммуналки.

Норма должна была вступить в силу в начале 2021 года, но в комитете Госдумы по энергетике считают, что принимать ее пока рано. Если сделать это, не выполнив сопутствующих программ, для жителей малоэтажных домов плата вырастет. «Всё зависит от субъекта, постановлений и расчётов, которые он принял. Но, так или иначе, есть регионы, где в случае реализации сегодня норматива на отопление в зависимости от этажности граждане могут получить серьёзно увеличенный счёт», — пояснил «Парламентской газете» член комитета нижней палаты Борис Гладких.

При этом, по его словам, для других домов нормативы могут, наоборот, сильно снизиться, что лишит жильцов стимула устанавливать счетчики тепла. «Систему надо сбалансировать, чтобы не получилось так, что в одних домах собственники захотят вывести счётчики из строя, а в других будут платить существенно больше», — добавил парламентарий. Он подготовил запрос от комитета в Минстрой с предложением отложить ввод нормативов еще раз. Замминистра Максим Егоров ответил, что ведомство разработало соответствующий проект постановления.