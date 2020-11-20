Валерий Меладзе вовсе не бедствует в период пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певец Валерий Меладзе, призывавший российских артистов бойкотировать телевизионные «голубые огоньки», вовсе не бедствует. У певца есть недвижимость примерно на 900 млн рублей, несколько многомиллионных контрактов, а также прибыльный бизнес помимо сцены.

Как выяснил портал Life.ru, у артиста есть дом на легендарной Рублевке, стоимость которого оценивают в 2,5 млн долларов. Кроме того, он является владельцем роскошного особняка в посёлке Millennium Park, который называют подмосковной Венецией — стоимость домов здесь начинается от 600 млн рублей.

В 2017 году артист заключил контракт с Московской дирекцией массовых мероприятий на 3,3 миллиона рублей, в 2018 году получил от петербургского большого концертного зала «Октябрьский» 3 миллиона рублей, а от Томской областной филармонии — 2,9 миллиона рублей. Его основной доход, как пишет издание, может складываться из участия в корпоративах и частных вечеринках. Агентства просят за часовое выступление Меладзе 40—60 тысяч долларов.

Меладзе принадлежат торговый центр «Вантаж» на окраине Москвы в Бирюлево, кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей. Только по документам ТЦ приносит певцу почти 15 миллионов рублей чистой прибыли в год.

Издание отмечает, что Валерию Меладзе может помочь и его брат Константин. Продюсер и композитор является совладельцем «Первого музыкального издательства». Известно, что звукозаписывающая студия работает с Киркоровым, Биланом, Нюшей, Бьянкой и Иваном Дорном. Ежегодные доходы от этого бизнеса превышают миллиард рублей.

Ранее Меладзе заявил о несправедливой отмене концертов во время карантина и призвал артистов не выступать на новогодних шоу для телевидения. Ежедневно по 3 миллиона человек нарушают этот же карантин в метро, подчеркнул артист в своем Instagram. Однако в соцсетях россияне обрадовались этой задумке и извратили идею певца — теперь многие надеются, что «голубых огоньков» больше не будет. Между тем, как заявил президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, в декабре российские звезды и ведущие праздников могут недополучить 80% доходов. Некоторых артистов ждут потери от 5 до 80 миллионов рублей.