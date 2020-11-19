Раскрыты потери российских звезд из-за отмены корпоративов

Звезды потеряют в декабре 80% доходов Фото: Антон Бородин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В декабре российские звезды и ведущие праздников могут недополучить 80% доходов. Некоторых артистов ждут потери от 5 до 80 миллионов рублей. Об этом заявил президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.

«В 2020 году звезды недополучили до 80% доходов от корпоративных мероприятий. То же самое можно сказать и про декабрь. В зависимости от уровня гонорара и статуса наступающий месяц принесет им от 5 до 80 млн рублей убытков», — цитирует Шахиди газета «Известия».

Он отметил, что топовым артистам и ведущим отчаиваться рано. События камерного масштаба до 23 часов по-прежнему разрешены, а, как показывает практика, до 40% частных мероприятий — это ивенты численностью до 50 гостей. Того же мнения придерживается и Татьяна Ларина, концертный директор Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Анжелики Варум и Леонида Агутина. Востребованные на высокобюджетных корпоративах артисты, возможно, дадут меньше выступлений, но без работы не останутся, уверена она.

В мае многие звезды пожаловались на сокращение доходов из-за пандемии. Среди них — продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что во время пандемии самыми уязвимыми оказались артисты. По словам продюсера, самые популярные и востребованные звезды практически бедствуют. Недавно певец Валерий Меладзе призвал артистов отказываться от участия в новогодних шоу, передает телеканал 360. По его словам, таким образом певцы могут протестовать против ограничения концертов в России. А артистка Елена Воробей потребовала от правительства льгот.