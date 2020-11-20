Компания россиян погибла из-за отравления антисептиком

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Компания из девятерых человек решила распить антисептик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Томтор республики Саха (Якутия) погибли три жителя после того, как решили выпить антисептик. Еще шестерых человек госпитализировали.

«Отравление произошло в результате употребления антисептического средства», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Якутии. В Следственном комитете республики сообщили, что погибли одна женщина и двое мужчин.

Среди пострадавших трое находятся в состоянии комы, добавили в СК. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в Якутск. Другим госпитализированным угрозы для жизни нет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в одном из магазинов Санкт-Петербурга дезинфицирующее средство на спирту продавали в бутылках детской воды. Двухлетняя девочка сделала из емкости несколько глотков, прежде чем родители почувствовали неладное. Выяснилось, что в магазине часть бутылочек с водой отложили для обработки рук кассиров, добавив туда антисептик, но в какой-то момент произошла «ошибка персонала» и санитайзер оказался на торговой полке, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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