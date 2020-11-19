19 ноября 2020

Власти запретили екатеринбуржцам отмечать Новый год в ресторанах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Александра Высокинского. Необр, высокинский александр
Власти распорядились закрыть рестораны в 23:00 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В новогоднюю ночь, 31 декабря 2020 года все кафе и рестораны Екатеринбурга закроются в 23.00. Городские власти ответили на вопрос, прозвучавший в прямом эфире портала Е1 с мэром Александром Высокинским.

«В соответствии с указом губернатора Свердловской области на территории региона запрещено в период с 23 часов до 6 часов оказание услуг общественного питания. Таким образом, проведение празднования новогодней ночи в ресторанах, кафе невозможно», — сообщили чиновники.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан встречать праздник дома в кругу семьи во избежание распространения коронавируса. По мнению Харитонова, ситуация может усугубиться в январе из-за одновременной вспышки гриппа и коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...