Власти запретили екатеринбуржцам отмечать Новый год в ресторанах

Власти распорядились закрыть рестораны в 23:00 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогоднюю ночь, 31 декабря 2020 года все кафе и рестораны Екатеринбурга закроются в 23.00. Городские власти ответили на вопрос, прозвучавший в прямом эфире портала Е1 с мэром Александром Высокинским.

«В соответствии с указом губернатора Свердловской области на территории региона запрещено в период с 23 часов до 6 часов оказание услуг общественного питания. Таким образом, проведение празднования новогодней ночи в ресторанах, кафе невозможно», — сообщили чиновники.



Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан встречать праздник дома в кругу семьи во избежание распространения коронавируса. По мнению Харитонова, ситуация может усугубиться в январе из-за одновременной вспышки гриппа и коронавируса.