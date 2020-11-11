11 ноября 2020

Коронавирус в Екатеринбурге опасно перемешался с сезонной ОРВИ. Заявление инфекциониста

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
В Екатеринбурге заполнены почти все ковидные койки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге на прошлой неделе был превышен на 30%. Об этом заявил на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

За три первых учебных дня, когда ученики начальной школы вышли с каникул, заболеваемость выросла на 48%. «В это количество попадают и больные коронавирусом», — рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга. Он отметил, что горожане перестали соблюдать строгие меры эпидемиологической безопасности.

«Мы не можем называть происходящее второй волной, потому что не было окончания первой. Первая плавно перетекла во вторую. Произошло это от того, что мы перестали соблюдать правила санитарной безопасности. Начали массово болеть в сентябре. Коронавирус мы не победили, не победим его очень долго, пока не начнется массовая вакцинация», — подчеркнул Александр Харитонов. Он сообщил, что в городе заполнено 90% коек в стационарах, отведенных под борьбу с коронавирусом.

По мнению Александра Харитонова, ситуация может усугубиться в январе, когда произойдет наложение гриппа с COVID-19. В связи с этим главный эпидемиолог предложил отменить все традиционные новогодние мероприятия и встречать праздник дома в кругу семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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