Курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю, считает Виталий Калугин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

По словам собеседника агентства, курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю. «Сейчас консенсус сложился, и я думаю, что существенных изменений не будет на ближайшую перспективу двух-трех лет. Если, конечно, [кандидат в президенты США Джозеф] Байден не будет пытаться делать социалистическую революцию. Но это „черный лебедь“», — объяснил URA.RU Калугин.

Финансовый аналитик отметил, что доллару не дадут обрушиться торговые партнеры США, так как в этом случае может вырасти китайский юань. «Европа абсолютно точно сможет накачать денег в свою систему, и евро упадет по отношению к доллару, что, конечно, полностью исключит эффект от падения доллара. В современной финансовой системе валюта дорожает или дешевеет исключительно из силы экономики. Поэтому коль мы не видим на горизонте ближайших семи лет серьезные проблемы экономики США, то доллар падать не будет», — сказал Калугин.

Из пандемии коронавируса США выйдут наиболее подготовленными среди всех стран мира. «У них широко диверсифицированная экономика, основанная на постиндустриальном развитии. Грубо говоря, они делают деньги на знаниях, поэтому их экономика сильно не упадет против остального мира. А экономики остального мира упадут сильнее американской. Исходя из этого, мы может точно понимать, что доллар США падать не будет», — заключил Виталий Калугин.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что рубль в обозримом будущем может заметно укрепиться. По его мнению, доллар может опуститься на 50% до 45 рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем временем эксперт Американского института предпринимательства, экс-заместитель директора Международного валютного фонда Десмонд Лахман прогнозирует, что США двигаются в сторону краха доллара и неконтролируемого роста инфляции, сообщает агентство Nation News.