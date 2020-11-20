Названо условие для возврата денег за обучение на удаленке

Студенты российских вузов, обучающиеся платно, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение, если докажут, что оно было некачественным. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Лариса Тутова.
«У студентов есть возможность предъявить вузу претензии за некачественное оказание услуг и требовать возврата части оплаты», — передает ТАСС со ссылкой на Тутову. Если студенты докажут, что учебный план не был выполнен, они имеют права платить меньше, рассказала она.
Тутова подчеркнула, что перерасчет обучения нужно проводить через суд, если вуз отказывается возвращать деньги. Она рассказала, что ни один российский вуз еще не готов снижать стоимость обучения во время пандемии.
Ранее студенты МГУ написали иск, в котором заявили о некачественном дистанционном образовании, передает агентство Nation News. Они планируют возвращать деньги за обучение через суд. Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров рассказал, что зимняя смена пройдет в удаленном формате. Художник Никас Сафронов уверен, что организацию дистанта в России нужно согласовать с научным сообществом, передает «Национальная служба новостей».
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