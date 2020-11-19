Курганская область получит миллиарды на образование

Курганские школы получат федеральные деньги на развитие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На реализацию программ по нацпроекту «Образование» Курганская область из федерального бюджета получит 3,6 млрд рублей. Средства рассчитаны на 3 года. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

«Итоги конкурса на предоставление регионам субсидий из федерального бюджета озвучены Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении.

Средства поступят на создание 16 Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в сельских школах, на ремонт шести спортзалов. По проекту «Цифровая образовательная среда» в 82 школы поступит новое оборудование: компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски. Всего за три года технически будут оснащены более 200 школ региона.

В 2022—2023 годах в регионе будут организованы IT-кубы, Центр опережающей профессиональной подготовки, а у Центра одаренных детей появятся новые направления. Федеральные деньги также пойдут на подготовку педагогических работников и управленческих кадров по проекту «Современная школа».