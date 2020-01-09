В правительстве России утвердили прогнозный план приватизации на 2020—2022 годы. В перечень, опубликованный на сайте кабмина, попало несколько крупных предприятий Урала.
«Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации … ожидаются в 2020—2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно», — говорится в документе. К приватизации готовят 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия России в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более тысячи объектов другого госимущества.
В число готовящихся к продаже попали типография «Уральский рабочий» (Екатеринбург), Свердловская топливная компания, издательско-полиграфический комплекс «Звезда» (Пермь), Международный аэропорт Магнитогорска, Тюменский дом печати и компания ТИКОМ (Тюмень).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России до 1 января 2025 года будут ликвидированы или реорганизованы государственные и муниципальные унитарные предприятия.