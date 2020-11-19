Инсайд: в Челябинскую область прислали спецбригаду Генпрокуратуры

Челябинских прокуроров ждет проверка Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В Челябинскую область приехала с проверкой бригада Генпрокуратуры РФ во главе с начальником управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктором Балдиным. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

Проверяющая группа из семи человек выясняет, как надзорное ведомство региона работает в сфере борьбы с коррупцией. «Такие проверки из-за пандемии не проводились уже давно. Сейчас решено их возобновить, и начали с Челябинской области. Проверяющие только москвичи и два сотрудника из других федеральных округов. Никого из отдела Генпрокуратуры УрФО среди них нет», — пояснил URA.RU инсайдер. По его информации, со стороны Москвы нет претензий ни к прокуратуре области, ни лично к возглавляющему ее Виталию Лопину.

«Бригада будет работать две недели, поднимут все материалы, начиная с весны», — рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В Генпрокуратуру РФ направлен соответствующий запрос, ответ на который пока не получен.

Косвенным доказательством информации источника служит объявление о приеме челябинцев, который проведет Балдин. «Личный прием граждан состоится 23 ноября 2020 года с 14:00 до 18:00 в прокуратуре Челябинской области по адресу: Челябинск, ул. Елькина, 11», — говорится в нем.