Губернатор Куйвашев определил срок дистанционной учебы в школах

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов до 21 ноября. Указ № 607 опубликован на официальном портале правовой информации.
«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований <…> обеспечить с 14 по 21 ноября 2020 года реализацию <…> образовательных программ для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий», — указано в документе.
Школьников, которые учатся в 6-10 классах, отправляли на удаленку на неделю с 9 по 14 ноября. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — объяснял логику указа губернатор.
Куйвашев также уточнил, что ученики 11 классов с 16 ноября будут учиться очно. «Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате», — написал губернатор.
Подписывайтесь на URA.RU в