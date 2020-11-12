12 ноября 2020

Губернатор Куйвашев определил срок дистанционной учебы в школах

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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев оставил школьников дома еще на неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов до 21 ноября. Указ № 607 опубликован на официальном портале правовой информации.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований <…> обеспечить с 14 по 21 ноября 2020 года реализацию <…> образовательных программ для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий», — указано в документе.

Школьников, которые учатся в 6-10 классах, отправляли на удаленку на неделю с 9 по 14 ноября. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — объяснял логику указа губернатор.

Куйвашев также уточнил, что ученики 11 классов с 16 ноября будут учиться очно. «Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате», — написал губернатор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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