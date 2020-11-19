Бывший челябинский митрополит умер от коронавируса

В Челябинской области владыка Феофан оставил о себе неоднозначное впечатление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Возглавлявший Челябинскую митрополию при губернаторе Михаиле Юревиче митрополит Феофан (Ашурков) скончался 20 ноября в Казани, заразившись COVID. Эту информацию подтвердили URA.RU в Казанской епархии РПЦ, которую иерарх возглавлял до последнего времени.

«20 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки», — сообщили там URA.RU.

В Челябинске прилетевший на чартере в 2010 году с Северного Кавказа архипастырь провел три года, расставшись весьма сухо с клиром и паствой. Южноуральцам он запомнился празднованием дня рождения, а также резким увеличением отчислений с храмов и «сменой менеджмента» наиболее успешных в финансовом отношении приходов. Некоторые административные решения Феофана закончились трагически — смертью уважаемых элитой и обычными прихожанами священников.

В 2014 году владыка был переведен в Ульяновскую область, где провел меньше года. Там он провел торжественный молебен под флагами партии «Единая Россия» на площади 100-летия со дня рождения Ленина. В июле 2015 года Священный Синод РПЦ назначил его Преосвященным Казанским и Татарстанским , главой Татарстанской митрополии.