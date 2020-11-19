ХМАО грозит закрытие границ из-за коронавируса

Такие меры могут быть введены при ухудшении эпидобстановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Въезд в регион может быть ограничен или полностью запрещен при отсутствии справки о состоянии здоровья. При этом документ об отсутствии коронавируса должен быть получен не позднее 48 часов до въезда в регион. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Теоретически такая возможность [ограничение въезда] предусмотрена в рекомендации федерального Роспотребнадзора, который который предлагает комплекс мер в зависимости от масштабности эпидситуации. Эта мера уже отчасти работала (летом на въездах в ХМАО работали 5 КПП). Но насколько сейчас это назрело — пока не ясно», — объяснила URA.RU замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Летом в ХМАО были установлены пять контрольно-пропускных пунктов: на 571 км автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» (в Нефтеюганском районе), на 50 км автомобильной дороги «Нижневартовск-Стрежевой» (в Нижневартовском районе), на 175 км автомобильной дороги «Сургут-Ноябрьск» (в Сургутском районе), на 437-м километре трассы регионального значения «Югра» на участке «Югорск — Таежный» и на 27-м километре дороги «Иртыш». Это приводило к километровым пробкам и даже задержкам продуктов — фуры с товаром не приезжали в магазины вовремя.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введут новые запреты из-за коронавируса. Они коснутся Мегиона, Радужного, Сургута, Ханты-Мансийска, Югорска, а также в Белоярского, Березовского, Нефтеюганского и Советского районов.