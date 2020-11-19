19 ноября 2020

Пермский завод-банкрот продаст ершики для унитаза. Все из-за миллиардных долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, унитаз, туалет
Имущество обанкротившегося предприятия прошло инвентаризацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Имущество АО «Новые Фитинговые Технологии» («НФТ», Чайковский Пермского края), признанного банкротом, прошло инвентаризацию для последующей продажи. Информация отражена на сайте Федресурса. В инвентаризационный список вошли и инструмент, спецодежда, метизы и офисное оборудование, среди которого оказались ершики для унитаза.

«Во исполнение п 2 ст 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий АО „Новые Фитинговые Технологии“ Алексей Ярков включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о результатах инвентаризации имущества должника», — указано в сообщении. Среди прочего имущества, которое будет продано за долги предприятия, значатся ершики для унитаза с подставкой, садовые грабли и салфетки.

АО «НФТ» признано банкротом в июле этого года решением Арбитражного суда Пермского края. Сейчас десятки кредиторов, среди которых юридические и физические лица, заявили требования к обществу на сумму свыше 1 млрд 420 млн рублей. Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.

«Новые фитинговые технологии» было введено в эксплуатацию летом 2017 года. Предполагалось, что завод будет выпускать продукцию для предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики. Для этого между Пермским краем и АО был подписан специнвестконтракт. Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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