19 ноября 2020

В Перми резко возросла смертность от коронавируса. Такого не было 4 месяца

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В Пермском крае за сутки выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки от COVID-19 скончались 10 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это максимум, начиная с 31 июля, когда за сутки скончались 16 человек.

«Умерли от COVID-19 — 508, +10 [за минувшие сутки], летальные исходы от сопутствующих заболеваний — 320, [+5 за сутки]», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также за предыдущий день в Пермском крае было выявлено 286 случаев заболевания COVID-19 — это новый антирекорд за все время пандемии.

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Всего в регионе подтверждено 17 717 случаев заражения коронавирусом. Сейчас 2093 человека находится в больницах, из них 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. После болезни оправились 12 051 человек (+215 за сутки).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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