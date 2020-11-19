На Среднем Урале уже третий день обновляется рекорд по новым заболевшим COVID-19 за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

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372 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Свердловской области 20 ноября. Об этом сообщил региональный оперштаб. В результате на Среднем Урале уже третий день обновляется рекорд по новым заболевшим COVID-19 за сутки.

«На Среднем Урале выявлено 372 новых случая COVID-19. Выписан 376 человек. Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19», — говорится в сообщении. 19 ноября в области было зарегистрировано 369 новых заболеваний коронавирусом. Днем ранее (18 ноября) — 358 случаев. В первую волну COVID-19 рекордом по числу заболевших в сутки был зарегистрирован 3 июня — 357 человек.

Наибольшее число новых заболевших лабораторно подтверждено у жителей Екатеринбурга — 136 человек. Всего в регионе с начала пандемии новой коронавирусной инфекции заболело 42 460 уральцев. Состояние 458 пациентов оценивается как тяжелое, 307 из них находится в реанимации, в том числе 208 — на аппаратах ИВЛ.

Ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков сообщил, что областное правительство не планирует ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин в регионе, несмотря на рекордный рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, сейчас жителям региона нужно выполнять те ограничения, которые уже введены.