19 ноября 2020

Пермский депутат сделал первый шаг на пути к креслу мэра

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Пленарное заседание городской думы. Пермь, демкин алексей
Источник: Алексей Демкин готовится стать мэром Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Пермской гордумы Алексей Демкин ушел с поста генерального директора АО «ПЗСП», сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Источник URA.RU, близкий к Демкину, пояснил, что таким образом депутат готовится войти в администрацию Перми с перспективой занять кресло главы города.

«19 ноября состоялось общее собрание акционеров АО „ПЗСП“. Решением собрания генеральным директором компании избран Евгений Николаевич Демкин», — сообщили URA.RU в пресс-службе строительной компании. Там пояснили, что с 19 ноября предыдущий руководитель Алексей Демкин не исполняет обязанности гендиректора.

Ожидается, что Демкин перейдет на работу в мэрию Перми, где займет сначала пост первого заместителя главы города. «После этого [мэр Дмитрий] Самойлов уйдет в отставку, а Демкин станет мэром», — пояснил инсайдер.

Связаться с Демкиным не представилось возможным — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе мэрии Перми от комментариев воздержались. URA.RU рассказывало, что отставка Самойлова может произойти до конца ноября, а Демкину, чтобы стать мэром, нужно сначала сложить с себя полномочия гендиректора «ПЗСП».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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