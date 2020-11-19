19 ноября 2020

Жительница Кургана оказалась в долгах после звонков в поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Жительница Кургана накопила долги, звоня в поликлинику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане воспитатель детского сада, находясь на больничном с коронавирусом, часами звонила в поликлинику. Теперь женщине пришел счет за телефон — она задолжала за разговоры. Сообщение об этом Наталья Менщикова опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

«Дозванивалась по 5-8 часов в день. И каждый раз мне говорили в поликлинике ждать. Я с ребенком одна, денег нет, хочу на работу. А сегодня приходит счет за телефон, потому что я свой лимит исчерпала, дозваниваясь до врачей», — написала девушка в паблике «Инцидент Курган».

Она уточнила, что опубликовала пост от отчаяния. На больничном она находится с 11 октября. Положительный результат на коронавирус узнала 9 ноября. Бригаду медиков ей сказали ожидать 17 ноября, но они не прибыли. В итоге Менщикова снова дозванивалась, чтобы оставить повторную заявку.

В комментариях девушке посоветовали не ждать медиков. «Я сама ходила в больницу записаться на повторный анализ. Через неделю забрала. Дали талон на 24 ноября закрыть больничный. Чуть не ушла, но решила заглянуть в кабинет, указанный на талоне и вуаля — закрыла больничный. На все ушло 2,5 часа», — написала Ирина Кучина.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали: «У нас ведется мониторинг. Среднее время ожидания в колл-центре на сегодня — одна минута. Телефоны для связи — 88003004300 или 250303». В пресс-службе также уточнили, что «контрольный мазок был отобран сегодня, за выходные дни будет выполнено исследование. При отрицательном результате будет выписана к труду».

Ранее агентство писало, что жители Кургана жалуются, что не могут узнать свой ковид-статус и дозвониться до поликлиник. Власти увеличили число операторов и телефонов для связи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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