Пермь вошла в лидеры городов по риску заражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В минздраве Пермского края не могут понять, почему Пермь попала в число городов-лидеров с наиболее высоким риском заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве заявили, что не увидели показателей, на основе которых был подготовлен данный рейтинг.

«Мы видели данный рейтинг, но пока не можем понять, как его комментировать, поскольку в рейтинге не представлены показатели и расчеты, на основании которых он подготовлен», — пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Там также посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу администрации губернатора, туда направлен запрос.

Источник URA.RU, близкий к правительству края посоветовал верить не рейтингам, а подкрепленной статистике. «Сейчас столько агентств делают всевозможные рейтинги, которые иногда кардинальным образом отличаются друг от друга. Стоит все-таки верить не рейтингам, а объективным данным Роспотребнадзора и другой статистике, подкрепленной объективной информацией», — уточнил источник агентства.

Ранее аналитики «СберИндекса» представили рейтинг городов России, в которых риск заражения коронавирусом наиболее высок. Лидерство в рейтинге досталось Перми, Воронежу и Иркутску. Согласно исследованиям, в Перми риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших COVID-19 в Перми достигло 10533.