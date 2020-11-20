В России нашли города-лидеры по риску заразиться коронавирусом. И это не Москва

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Пермь вошла в число городов, где легко заболеть COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наиболее высокий риск заразиться коронавирусом в Перми, Воронеже, Иркутске и Новосибирске. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «СберИндекса».

«В Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране», — передает РБК со ссылкой на исследователей. Жители Иркутска и Новосибирска рискуют заразиться вдвое меньше.

В Челябинске вероятность заболеть COVID-19 такая же, как средняя по стране. Такая же наблюдается в Омске, Саратове, Хабаровске. А жители Москвы, Тюмени и Владивостока меньше всех рискуют заразиться коронавирусом.

Больше всего в городах, где быстрее распространяется коронавирус, страдает сфера услуг и туризм. Спрос на авиабилеты снизился вдвое. Однако иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию в медицинских целях, передает агентство Nation News. С открытием границ сфера туризма будет постепенно восстанавливаться, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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