Инвазивная ИВЛ применяется к самым тяжелым больным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди больных с тяжелой формой коронавируса, попавших на инвазивную (принудительную) вентиляцию легких, наблюдается высокий процент смертности. Этот факт подтвердило сразу несколько свердловских медиков из красной зоны, хотя цифры у собеседников агентства несколько разнятся. Информацию также отчасти подтвердил замгубернатора, член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Креков в разговоре с URA.RU.

«Из девяти пациентов, которые попадают у нас на [инвазивную] ИВЛ, выживает только один», — поделился наблюдениями врач, который работает с тяжелыми пациентами в одной из больниц Екатеринбурга. Его коллега из другой больницы оценил процент умирающих на инвазивной ИВЛ в 30-50%. «Выживает один из двух», — уточнил он.

Павел Креков сообщил, что в ЦГКБ №40, где находятся самые тяжелые больные, число тех, кто выживает после инвазивной ИВЛ, при которой трубки кислородного аппарата вводятся в дыхательные пути пациента, составляет около 40%. Он уточнил также, что шансы на выздоровление зависят от возраста пациента. Креков добавил, что сейчас медики стараются избегать такого вида процедур и по возможности использовать ИВЛ, которая помогает пациенту дышать с помощью маски.