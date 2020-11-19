В ЯНАО сорваны сроки строительства важной поликлиники

Правительство ЯНАО расторгнет контракт с подмосковной компанией «Диалог Металлстрой», которая сорвала срок сдачи поликлиники в поселке Вынгапуровском. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов. В фирме в ответ на версию ямальских властей заявили, что правительство само виновато в срыве, сообщили URA.RU представители компании.
Новую поликлинику планировалось сдать до начала следующего года, однако строительство серьезно затянулось. Артюхов во время прямого эфира в Instagram обвинил в этом подрядчика. «Победитель аукциона не предпринимает никаких действий, идет дело к расторжению этого контракта. <…> Люди (подрядчики — прим. ред.) узнают, что не везде на Ямале есть дороги, не везде можно доехать, и с большим удивлением потом констатируют, что они не могут реализовать задачу», — рассказал Артюхов, пообещав лично следить за ситуацией в Вынгапуровском.
В «Диалог Металлстрой» заявили URA.RU, что окружное правительство само создало компании настолько неудобные условия, что срыв сроков оказался неизбежен. «Они не ответили ни на одно наше письмо, техзадание составили очень некорректно, нереализуемо. Самая грубая ошибка, которая была на начальном этапе, — они не передали нам площадку. То есть на площадке, которую они указали, стоит лес. Убрать его или поменять площадку они отказались», — пояснил представитель «Диалог Металлстрой». В ближайшее время компания выступит с жалобой к властям ЯНАО.
Поселок Вынгапуровский, который административно является отдаленным районом Ноябрьска, несколько лет нуждается в собственной поликлинике. Власти были готовы потратить на ее строительство 250 млн рублей, но в ходе торгов стоимость упала до 195 млн рублей. Контракт получила фирма «Диалог Металлстрой» из Балашихи. Закончиться строительство должно было к январю 2021 года.
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