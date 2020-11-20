На трех лжесвидетелей по ДТП с Ефремовым завели уголовные дела

Три человека заявили в суде, что не видели Михаила Ефремова за рулем Jeep во время аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Полиция Москвы завела три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в Пресненском районном суде во время процесса над актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Свидетелей по делу смертельного ДТП с участием артиста пригласила сторона защиты. Двое из них заявляли, что за рулем Jeep Ефремова сидел другой водитель, еще один утверждал, что до аварии якобы видел на заднем сидении незнакомого ему человека. При этом за рулем никого не было. При вынесении приговора суд постановил, что показания свидетелей противоречат доказательствам. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ», — сообщила Ирина Волк. По ее словам, полиция также проверит бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний.

Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер был нетрезв и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее суд снизил срок до 7,5 лет. Позже адвокатских статусов были лишены представляющие интересы потерпевших и обвиняемого Александр Добровинский и Эльман Пашаев, пишет «Национальная служба новостей». В Адвокатской палате Москвы уточнили, что юристы нарушили кодекс профессиональной этики, добавляет агентство Nation News.