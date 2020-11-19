19 ноября 2020

В Тюменской области продлен ряд ограничений карантина

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Ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области продлили до 6 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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В Тюменской области до 6 декабря продлен ряд ограничений режима повышенной готовности. Информацию об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«До 6 декабря продлен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций. Данный запрет не распространяется на мероприятия, перечисленные в п. 3.1 постановления правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года „О введении режима повышенной готовности“», — указано в сообщении оперштаба.

Там добавили, что в школах Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска до 6 декабря продлен формат дистанционного обучения. Организована выдача продуктовых наборов учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили требования карантина. Так, предприятиям общепита запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00, подросткам до 18 лет нельзя посещать торговые центры без сопровождения родителей, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать обязательную самоизоляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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