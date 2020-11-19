19 ноября 2020

Курганский губернатор сделал замечание врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков заявил, что не все курганские медики научились работать с томографами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в больницы региона поступило новое оборудование для больных коронавирусом. Теперь врачам нужно научиться ими «грамотно и оперативно» пользоваться, написал чиновник на своей странице «ВКонтакте».

По данным Шумкова, с начала года регион закупил два новых томографа для больниц в Шадринске и Кургане, еще два в процессе закупки. Также пару томографов в столице области используют сторонние организации, которые оказывают помощь через полисы ОМС. Каждый аппарат стоит около 30 млн рублей, сказал губернатор. Также в регион поступило семь стационарных и один палатный рентгенаппарат. «Теперь задача медиков — научиться грамотно и оперативно пользоваться этим дорогостоящим оборудованием на пользу людям, на сохранение их здоровья», — написал Шумков.

Губернатор подчеркнул, что пока не все медики вовлечены в борьбу с коронавирусом. «Регулярно проводим совещания с участием медиков от Минобороны, которые работают с нашими врачами, обмениваются опытом и своими наработками, консультируют, разбирая конкретные случаи, включая вопросы невнимательного отношения или неполной вовлеченности персонала», — обратил внимание Шумков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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