Курганский губернатор сделал замечание врачам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в больницы региона поступило новое оборудование для больных коронавирусом. Теперь врачам нужно научиться ими «грамотно и оперативно» пользоваться, написал чиновник на своей странице «ВКонтакте».
По данным Шумкова, с начала года регион закупил два новых томографа для больниц в Шадринске и Кургане, еще два в процессе закупки. Также пару томографов в столице области используют сторонние организации, которые оказывают помощь через полисы ОМС. Каждый аппарат стоит около 30 млн рублей, сказал губернатор. Также в регион поступило семь стационарных и один палатный рентгенаппарат. «Теперь задача медиков — научиться грамотно и оперативно пользоваться этим дорогостоящим оборудованием на пользу людям, на сохранение их здоровья», — написал Шумков.
Губернатор подчеркнул, что пока не все медики вовлечены в борьбу с коронавирусом. «Регулярно проводим совещания с участием медиков от Минобороны, которые работают с нашими врачами, обмениваются опытом и своими наработками, консультируют, разбирая конкретные случаи, включая вопросы невнимательного отношения или неполной вовлеченности персонала», — обратил внимание Шумков.
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