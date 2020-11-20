20 ноября 2020

Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, собянин сергей, портрет
По мнению мэра Москвы принятые ограничительные меры дают результаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Существующие ограничительные меры в Москве дают результат. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Но эти меры дают свои результаты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Мэр особенно оценил эффективность ограничений, связанных с ночными клубами, переход на дистанционное обучение вузов, техникумов и колледжей и продление дистанта для школьников.

Ранее Собянин анонсировал скорую победу над коронавирусом в своем блоге, пишет «Национальная служба новостей». Он также добавил, что пациенты скоро снова смогут проходить обследования близко к дому.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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