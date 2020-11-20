Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

По мнению мэра Москвы принятые ограничительные меры дают результаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существующие ограничительные меры в Москве дают результат. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Но эти меры дают свои результаты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Мэр особенно оценил эффективность ограничений, связанных с ночными клубами, переход на дистанционное обучение вузов, техникумов и колледжей и продление дистанта для школьников.

Ранее Собянин анонсировал скорую победу над коронавирусом в своем блоге, пишет «Национальная служба новостей». Он также добавил, что пациенты скоро снова смогут проходить обследования близко к дому.