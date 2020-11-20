20 ноября 2020

Врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Косметика марок QNET и Physio Radiance. Екатеринбург
Ухаживать за кожей нужно регулярно, но умеренно, советует дерматолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В зимний период необходимо помнить об уходе за кожей, но увлекаться скупкой различной косметики не рекомендуется. Об этом предупредила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева.

«Запомните, два столпа, на которых держится правильная забота о коже — это умеренность и регулярность», — сообщила врач газете «Подмосковье сегодня». Махнева советует использовать средства с SPF-фактором, чтобы защитить зимой кожу от солнца. Применять их следует до нанесения макияжа, включая область шеи и декольте.

Также врач рекомендует не увлекаться скрабами, пилингами и средствами на спиртовой основе. Чрезмерное употребление подобной продукции усиливает воспалительный процесс и раздражение. Перед сном следует очищать кожу, поскольку за день на ней скапливается большое количество грязи и пыли. Если самостоятельно не получается убрать сухость и раздражение кожи, Махнева советует обратиться к врачу.

Дерматологи рекомендуют использовать антисептики не более трех раз в день, чтобы не испортить кожу рук. Менее вредны для кожи антисептики с глицерином и экстрактом алоэ в составе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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