Врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Ухаживать за кожей нужно регулярно, но умеренно, советует дерматолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В зимний период необходимо помнить об уходе за кожей, но увлекаться скупкой различной косметики не рекомендуется. Об этом предупредила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева.

«Запомните, два столпа, на которых держится правильная забота о коже — это умеренность и регулярность», — сообщила врач газете «Подмосковье сегодня». Махнева советует использовать средства с SPF-фактором, чтобы защитить зимой кожу от солнца. Применять их следует до нанесения макияжа, включая область шеи и декольте.

Также врач рекомендует не увлекаться скрабами, пилингами и средствами на спиртовой основе. Чрезмерное употребление подобной продукции усиливает воспалительный процесс и раздражение. Перед сном следует очищать кожу, поскольку за день на ней скапливается большое количество грязи и пыли. Если самостоятельно не получается убрать сухость и раздражение кожи, Махнева советует обратиться к врачу.

Дерматологи рекомендуют использовать антисептики не более трех раз в день, чтобы не испортить кожу рук. Менее вредны для кожи антисептики с глицерином и экстрактом алоэ в составе.