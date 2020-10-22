22 октября 2020

Врачи объяснили, как сохранить кожу рук после антисептиков

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Лучше пользоваться перчатками, а антисептик наносить не более трех раз в день, говорит дерматолог Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Антисептики стоит использовать не более трех раз в день, чтобы не испортить кожу рук. Такие рекомендации дали врачи-дерматологи.

«Антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Если кожа здоровая, то антисептик без вреда — максимум три раза в день», — сказала дерматолог Татьяна Егорова в интервью РБК. Врач отметила, что вместо этого лучше носить перчатки.

Менее вредны для кожи антисептики с глицерином и экстрактом алоэ в составе, подчеркнула врач. Также лучше использовать средства с меньшим количеством спирта.

«Есть индивидуальная чувствительность кожи, от этой точки надо отталкиваться», — считает другой дерматолог Инна Петросова. По ее мнению, перчатки также негативно влияют на кожу рук: «Они нарушают микробиом кожи, приводят к тому, что она начинает сохнуть, шелушиться, появляются трещины».

Ранее Совет по правам человека предложил принять закон об обороте дезинфицирующих средств. По его данным, в обороте сейчас находится не менее 25% средств, которые не соответствуют требованиям санитарных правил. Согласно позиции СПЧ, госзакупки антисептиков нужно проводить так, чтобы на первом месте была не цена, а их эффективность, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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