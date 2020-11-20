В России хотят утвердить статус «вынужденно безработный»

Россиянам, оставшимся без работы в период пандемии, присвоят специальный статус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о новой категории безработных россиян на фоне пандемии. Депутаты КПРФ предлагают утвердить статус «вынужденно безработных» для тех, кто оказался без возможности трудиться и получать зарплату из-за того, что работодатель вынужден был свернуть деятельность из-за введенных властями ограничений: режима повышенной готовности, ЧС или коронавируса.

В документе, зарегистрированном в электронной базе Госдумы, указывается, что «вынужденно безработным» будет выплачиваться пособие в размере средней месячной зарплаты работника или не ниже минимального размера оплаты труда. «Выплата пособия должна производиться за счет средств бюджета с даты установленного запрета на деятельность работодателя и до момента отмены», — отмечается в законопроекте, текст которого приводит «Парламентская газета».

В документе особо подчеркивается, что трудовой договор с «вынужденно безработным» должен оставаться не расторгнутым на период действия временного запрета деятельности работодателя. Если же работник расторгнет договор по собственной инициативе, то он потеряет статус «вынужденного безработного» и лишится пособия. «Процедуру постановки на учет в качестве „вынужденного безработного“ предлагается максимально упростить и производить в максимально короткий срок», — отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. Парламентарии заявляют, что в случае принятия закона, на пособия смогут также рассчитывать предприниматели, которым пришлось прекратить работу в связи с введенными ограничениями.