Россиян предупредили о зимних автоподставах

Россиянам рассказали о зимних автоподставах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мошенники работают в любой период времени и при любых погодных условиях, но для зимнего периода характерны свои автоподставы. С какими проблемами могут столкнуться автомобилисты журналистам рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Зимой, например, закрывают номер снежком, потом автовладелец выезжает, „автоинспектор“ его останавливает, говорит, что номер закрыт и человек управляет транспортным средством со скрытым номером», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, говорит Славнов, водители должны помнить, что в холодную погоду увеличивается тормозной путь. С этим связаны подставные ДТП, которые мошенники совершенствуют из года в год. Например, если раньше схема ограничивалась обычной аварией, то сейчас подставная машина подъезжает уже с потертой на кузове краской, злоумышленники глушат сигнал связи и вызывают на место «своих» инспекторов. Затем на телефон жертвы звонит аварийный комиссар, который убеждает в его вине и необходимости расплатиться на месте.

Чтобы не попасться на этом, Славнов советует сразу оповестить о ДТП страховую компанию и полицию, чтобы оформить аварию. Кроме того, если рядом есть свидетели, следует записать их мобильные номера и сфотографировать номера машин.