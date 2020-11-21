Соцсети бурно отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Пользователи опубликовали свои мнения в Twitter.
Российские миротворцы находятся в непризнанной Приднестровской Молдавской республике с 1992 года, когда Молдавия начала подавление ополченцев в республике. В результате стычек погибли около 1000 человек, передает «Национальная служба новостей».
Пользователи Twitter считают, что выводить миротворцев из Приднестровья нельзя, так как за этим последует новая гражданская война. «Она никем не оккупирована, а стоит под защитой ВС РФ», — пишут неравнодушные в соцсети.
Пользователи уверены, что миротворцы из РФ сохраняют мир в регионе.
Некоторые уверены, что власти Молдавии стремятся вывести миротворцев, чтобы захватить Приднестровье.
Некоторые сравнивают конфликт в Приднестровье с конфликтом в Нагорном Карабахе.
Пользователи Twitter критикуют избранную на пост президента Майу Санду. Они считают, что она не заинтересована в мире в Молдавии.
Некоторые пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на высказывание политика. Они уверены, что российские миротворцы спасают Приднестровье от жестокой войны.
Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон не поддержал слова Санду о выводе российских миротворцев из страны, передает RT. Он считает, что это ошибка.
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