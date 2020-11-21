Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсети бурно отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Пользователи опубликовали свои мнения в Twitter.

Российские миротворцы находятся в непризнанной Приднестровской Молдавской республике с 1992 года, когда Молдавия начала подавление ополченцев в республике. В результате стычек погибли около 1000 человек, передает «Национальная служба новостей».

Пользователи Twitter считают, что выводить миротворцев из Приднестровья нельзя, так как за этим последует новая гражданская война. «Она никем не оккупирована, а стоит под защитой ВС РФ», — пишут неравнодушные в соцсети.

Пользователи уверены, что миротворцы из РФ сохраняют мир в регионе.

Перевод: «Этого (вывода миротворцев — прим. ред.) не произойдет. Российские миротворцы находятся там с целью спасать человеческие жизни» Фото: Twitter

Некоторые уверены, что власти Молдавии стремятся вывести миротворцев, чтобы захватить Приднестровье.

Фото: Twitter

Некоторые сравнивают конфликт в Приднестровье с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Фото: Twitter

Пользователи Twitter критикуют избранную на пост президента Майу Санду. Они считают, что она не заинтересована в мире в Молдавии.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на высказывание политика. Они уверены, что российские миротворцы спасают Приднестровье от жестокой войны.

Фото: Twitter

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон не поддержал слова Санду о выводе российских миротворцев из страны, передает RT. Он считает, что это ошибка.