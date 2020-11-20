Путин оценил значение решения конфликта в Карабахе для РФ

Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Карабахе важно для безопасности России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Урегулирование военного конфликта в Нагорном Карабахе важно для России с точки зрения внутренней безопасности и экономики. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», — приводит ТАСС слова российского лидера. Путин выделил слаженную работу миротворцев из РФ в Карабахе. По его словам, это помогло остановить кровопролитие. Также президент выразил надежду на долгосрочное урегулирование ситуации.

«Россия в ближайшее время направит свою делегацию для решения гуманитарных проблем», — продолжил Путин. Он подчеркнул, что в регионе созданы «безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций». Президент предложил ВОЗ и ООН подключиться к решению проблем в Карабахе.

Военный конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе длился с конца сентября. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября. По заявлению Путина, миротворцы, направленные в регион, будут получать положенные за работу дополнительные выплаты. Свою помощь также предложил президент Франции Эммануэль Макрон.