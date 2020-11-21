Людям потребуется постоянная ревакцинация от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинироваться от коронавируса придется чаще одного раза в год. Однако далеко не все вакцины для этого подходят, сказал в беседе с URA.RU вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Я думаю, что придется нам многократно вакцинироваться, дай бог, если хотя бы окажется, что вакцина держит иммунитет год, то это уже будет неплохо. Вакцины есть разные, не все можно будет ставить повторно. Вот есть рекомбинантная вакцина, сделанная центром Гамалеи. Я сомневаюсь, что ее можно будет использовать повторно», — сказал он.

Однако при этом только за счет вакцин, по мнению ученого, можно будет добиться коллективного иммунитета. «Я, действительно, рассчитываю на вакцину. Если какая-то из вакцин или несколько окажутся эффективными, то мы, действительно, с помощью вакцин можем получить коллективный иммунитет», — сказал URA.RU вирусолог.

Ранее профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что эпидемиологическая обстановка может облегчиться весной в связи с формированием коллективного иммунитета и возможного эффекта от действия вакцин против коронавируса. Президент России Владимир Путин при этом считает обе зарегистрированные в России на данный момент вакцины безопасными и очень эффективными.