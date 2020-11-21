Профессор МГУ назвал срок окончания пандемии коронавируса

Коллективный иммунитет и эффект от вакцинации поможет облегчить эпидобстановку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемиологическая обстановка может облегчиться весной, однако спрогназировать точный срок окончания пандемии коронавируса все же сложно. Таким мнением поделился вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Изменятся сами свойства вируса, который все-таки ослабевает», — рассказал профессор в беселе с Lenta.ru. На облегчение эпидобстановки к весне повлияет также формирование коллективного иммунитета и возможный эффект от действия вакцин против коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции безопасны и очень эффективны, пишет агентство Nation News. При этом о прекращении эпидемии после формирования коллективного иммунитета говорят и другие ученые. По данным «Национальной службы новостей», спада пандемии следует ждать не раньше весны, именно к этому времени может сформироваться иммунитет. На сегодняшний день ситуацию с коронавирусом уже считают управляемой. Так, мэр Москвы Сергей Собянин оценил высокую эффективность принятых ограничительных мер, передает RT.