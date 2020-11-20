Путин раскрыл ключевой вопрос, связанный с российскими вакцинами

Производство российских вакцин от коронавируса уже разворачивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ключевой вопрос с зарегистрированными в России вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» заключается в том, чтобы наладить массовое производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям — они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство», — заявил Путин, выступая на саммите АТЭС, транслируемом телеканалом «Россия 24». Он также уточнил, что массовое производство уже разворачивается.

Ранее в Минздраве сообщили о первых полученных результатах третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Она показывает ее чрезвычайно высокую эффективность, пишет агентство Nation News.