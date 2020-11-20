Выборы в Екатеринбурге лишились организатора из-за коронавируса

Илья Захаров ушел на самоизоляцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, член городской избирательной комиссии Илья Захаров, который участвует в организации довыборов в гордуму, заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора, знакомый с результатами исследований, и подтвердил сам Захаров. Таким образом, перед основным днем голосования — 22 ноября — чиновник ушел на самоизоляцию.

«Да, о болезни я узнал накануне. Чувствую себя нормально. Пока это все, что могу сказать», — подтвердил информацию агентства Захаров.

На довыборах в гордуму Екатеринбурга (которые стартовали 11 ноября) Захаров, по информации URA.RU, отвечал не только за работу избирательных участков, но и мобилизацию бюджетников (хотя сам чиновник категорически это отрицал). До 13 ноября он работал в статусе руководителя аппарата мэрии, а 16 ноября возглавил Центр управления регионом в Свердловской области.

Получить точную информацию, контактировал ли в последние дни Захаров с другими вице-мэрами и главой города Александром Высокинским (которые в таком случае должны были бы уйти на самоизоляцию), на момент публикации не удалось. Областные штабы по довыборам Захаров не посещал.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга проходят с 11 по 22 ноября в двух округах — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район), — в которых конкурируют десять кандидатов. Согласно установке областных властей, мэрия должна обеспечить победу единороссам Виталию Чачину (№9) и Антону Швалеву (№3).