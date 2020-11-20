20 ноября 2020

Выборы в Екатеринбурге лишились организатора из-за коронавируса

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Брифинг, посвященный подготовке проведения опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, захаров илья, строительство храма, образец, собор святой екатерины, опросный лист, храм святой екатерины, общегородской опрос
Илья Захаров ушел на самоизоляцию Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, член городской избирательной комиссии Илья Захаров, который участвует в организации довыборов в гордуму, заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора, знакомый с результатами исследований, и подтвердил сам Захаров. Таким образом, перед основным днем голосования — 22 ноября — чиновник ушел на самоизоляцию.

«Да, о болезни я узнал накануне. Чувствую себя нормально. Пока это все, что могу сказать», — подтвердил информацию агентства Захаров.

На довыборах в гордуму Екатеринбурга (которые стартовали 11 ноября) Захаров, по информации URA.RU, отвечал не только за работу избирательных участков, но и мобилизацию бюджетников (хотя сам чиновник категорически это отрицал). До 13 ноября он работал в статусе руководителя аппарата мэрии, а 16 ноября возглавил Центр управления регионом в Свердловской области.

Получить точную информацию, контактировал ли в последние дни Захаров с другими вице-мэрами и главой города Александром Высокинским (которые в таком случае должны были бы уйти на самоизоляцию), на момент публикации не удалось. Областные штабы по довыборам Захаров не посещал.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга проходят с 11 по 22 ноября в двух округах — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район), — в которых конкурируют десять кандидатов. Согласно установке областных властей, мэрия должна обеспечить победу единороссам Виталию Чачину (№9) и Антону Швалеву (№3).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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