Илья Захаров обсудил ситуацию с политтехнологом на тайной встрече Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Илья Захаров, который, по информации URA.RU, отвечает за мобилизацию избирателей на довыборах в гордуму, подвергся критике со стороны штаба одного из кандидатов от «Единой России». По информации агентства, на совещании в резиденции губернатора политтехнолог Виталий Галяев (курирует кампанию Виталия Чачина в Ленинском районе) заявил, что городские власти не ведут переговоры с муниципальными предприятиями.

«Проседает работа с бюджетными организациями. Просим разобраться, почему», — передал примерный месседж Галяева инсайдер. По словам другого источника URA.RU, после того, как Захарову стало известно об этом, он вызвал Галяева на разговор, чтобы обсудить ситуацию. Их встреча прошла вечером 3 ноября, сообщает источник. В разговоре с агентством Галяев назвал эту информацию «странной» и воздержался от комментариев по теме.

Захаров, в свою очередь, заявил URA.RU, что занимается не мобилизацией, но «исключительно организационными вопросами, взаимодействием между мэрией и избиркомом». «Ну какой разумный и здравомыслящий политик поручил бы мне как члену горизбиркома с правом решающего голоса отвечать за вопросы мобилизации? Это абсолютно исключено. Никто передо мной таких задач не ставил», — сказал Захаров, добавив, что не встречался с Галяевым.

Довыборы в гордуму по двум округам — №9 (Ленинский район) и №3 (Верх-Исетский район) — намечены на 22 ноября. Помимо Чачина (округ №9), «Единую Россию» на довыборах представляет экс-справедливоросс Антон Швалев (№3). На этих кандидатов сделал ставку губернатор Евгений Куйвашев, для которого принципиально важно восстановить большинство «ЕР» в гордуме. Поскольку в конце года в других городах-миллионниках России избирательные кампании не проходят, довыборы в гордуму Екатеринбурга считаются главными выборами конца осени в стране.