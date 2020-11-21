Пандемия коронавируса вызовет вспышку смертельной детской болезни

По данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию от кори Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Негативным последствием пандемии коронавируса может стать вспышка кори. Об этом сообщили ученые из австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне.

«Ученые предполагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса, и связанными с этим ограничительными мерами, вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания», — приводит ТАСС слова автора исследования Кима Малхолланда. По его словам, эпидемия кори может вспыхнуть уже в следующем году. Он подчеркнул, что непривитые дети увеличивают вероятность вспышки кори почти на 100%.

Одним из факторов для вспышки кори исследователи считают рост уровня бедности из-за снижения экономической активности. Ученые уверены, что в странах где наблюдается недоедание и слабая медицинская помощь детям, сильная эпидемия кори неизбежна. Малхолланд подчеркнул, что, по данным ВОЗ, плановую вакцинацию от кори пропустило около 94 миллионов детей.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. По оценкам ВОЗ, в 2018 году от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из которых дети до пяти лет.