Главную роль фермера Николая в короткометражке исполнил актер дубляжа Сергей Чихачев Youtube-канал «birchpunk»

Россияне с теплом оценили ролик о российской кибердеревне с роботами на Марсе. В комментариях к видео «Russian Cyberunk farm» на YouTube зрители признались, что «в этот мир веришь и вспоминаешь о своей культуре».

В центре сюжета 4-х минутного ролика — фермер Николай, живущий в кибердеревне с андроидами, которые ему помогают в хозяйстве, ездит на летающем фургоне, скидывает отходы в черную дыру и разбирает на металлолом корабль пришельцев. В конце ролика выясняется, что деревня находится на Марсе. Режиссером короткометражки стал Сергей Васильев, который ранее создавал спецэффекты для сериалов «Чернобыль», «Эпидемия», а роль фермера в деревенском киберпанке сыграл актер дубляжа Сергей Чихачев.

Зрители оценили и сюжет ролика, и компьютерную графику, и саундтрек в стиле русских народных песен. «Это прекрасно не потому, что технически хорошо сделано, хороший юмор и стёб. Это прекрасно потому, что сделано с любовью. Главный герой такой обаятельный и душевный, что через него полностью веришь и в его мир», — написал Андрей Соколов.

«Захотелось жить и дышать! Огромная благодарность всей команде! Увидели вчера, пересмотрели уже 20 раз и не можем остановиться. Сегодня утро начала со слов: «Где мой фрактальный кукумбер?». Весь день напеваю: «Всё летает над землицей коптер — птица без гнезда.» — добавила пользователь с ником «Elina Koretskay».

Некоторые заностальгировали по народной культуре. «Судя по комментариям, нам, русским людям, отчаянно не хватает своей собственной культуры в массмедиа. Не помойных попсовых песенок от гламурных поющих трусов, а настоящей народной музыки, чистых народных образов», — считает Артем Матеров.

Короткометражку про кибердеревню оценили не только российские, но и зарубежные пользователи YouTube. «Что я больше всего ценю в этом, так это то, что он говорит по-русски (+ английский с настоящим русским акцентом) после 20000 голливудских фильмов, где британцы и американцы делают вид, что говорят по-русски с ужасным акцентом. Это как глоток свежего воздуха!», — написал зритель с ником «Gook».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также посмотрел ролик и заявил, что он сделан талантливо. «В данном случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач. Поэтому сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне», — написал глава «Роскосмоса» в Facebook.

На корове изображен QR-код, который ведет на twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Youtube-канал «birchpunk»