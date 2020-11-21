Музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что ему самому надоели «новогодние огоньки» на ТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На «новогодние огоньки» можно позвать молодежных исполнителей, например, Моргенштерна или группу Little Big. Либо сделать праздничные программы с их участием отдельно от артистов российской эстрады. Тогда это бы вновь привлекло зрителей к новогодним телепередачам, рассказал в беседе с URA.RU композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Ранее сервис Superjob выяснил, что почти 40% зрителей не планируют смотреть «новогодние огоньки» по ТВ, пишет RNS . Еще 32% включат праздничные шоу для фона. Дробыш признался, что и сам уже давно не смотрит «огоньки» в новогоднюю ночь. «Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького». — объяснил продюсер потерю интереса к новогодним шоу.

По мнению Дробыша, популярность «огоньков» могут вернуть современные исполнители. При этом не стоит забывать и про старшую аудиторию. «Я бы делал так, чтобы каждый нашел своего зрителя. Должна быть альтернатива», — считает композитор. Дробыш не исключил, что современные артисты, например, Моргенштерн или группа Little Big, могли бы согласиться на участие в новогодних шоу по ТВ. «Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — заключил Дробыш.

В прошлом году продюсер Максим Фадеев заявлял, что пока Константин Эрнст руководит «Первым каналом» в новогодних «голубых огоньках» не будут участвовать молодые талантливые артисты. На других телеканалах также давно нет новых лиц, заметил Фадеев.