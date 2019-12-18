Фадеев обвинил Эрнста в скучном «голубом огоньке» на «Первом канале»

Максим Фадеев выступил с жесткой критикой в адрес главного канала страны Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, считает, что пока Константин Эрнст руководит «Первым каналом» в новогодних «голубых огоньках» не будут участвовать молодые талантливые артисты.

«Пока Эрнст сидит [на посту гендиректора „Первого канала“, не будет никаких вам талантливых людей. Он один талантливый, вы же знаете. Он себя считает одним-единственным талантливым. Поэтому и показывать некого, кроме него», — цитирует продюсера « Царьград ».

На других федеральных телеканалах в новогодних программах также будут выступать давно знакомые зрителям артисты, а вот новых имен почти не будет, уверен Фадеев. По словам продюсера, все дело в редакционной политике нынешних руководителей каналов, которые занимают свои посту уже на протяжении длительного времени.

Между тем, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева «Голубой огонек» на «Первом канале» на этот раз проигнорирует. Это обстоятельство очень обрадовало Фадеева, который назвал такое решение звезды крайне разумным. «Молодец. Наконец-то у неё хватило на это ума», — сообщил продюсер журналистам.