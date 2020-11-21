Блогеры-миллионники показали, как сделать дом с баней под землей

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Дом-бочка с баней прикрыт листьями, поэтому его не видно снаружи скриншот youtube-канала «Интересный Фикус»

Братья-блогеры с youtube-канала «Интересный Фикус» построили дом с баней под землей. Помещение с печкой они установили в яме, а комнату обустроили в большой пластиковой бочке.

Яму утеплили пленкой, досками, а также насыпали песок в целях пожарной безопасности. Самодельную печку они поставили прямо на землю, а бочку обустроили под комнату. В ней поместились кровать и небольшая полка. Стены обили брезентом. «Чувствую себя в домике хомяка. Вроде не тесно, хоть и маленькое помещение. Как норка. Теплая, мягкая, уютная», — сказал один из авторов канала «Интересный Фикус». Он подчеркнул, что дом получился теплым, поэтому в нем можно даже зимовать.

Температуру в доме можно регулировать с помощью люка из бочки. После растопки бани температура составила более 60 градусов. Снаружи помещение не видно, поскольку оно скрыто ветками и листьями. Ранее блогеры показывали, как строить под землей дом-трансформер и бассейн.

Врачи советуют в бане пить теплый чай, морс из клюквы или шиповника и минеральную воду, пишет агентство Nation News. Также они рекомендуют посещать баню в зимний период, добавляет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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