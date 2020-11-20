Врачи коронавирусной больницы в Сысерти намерены писать Путину

Врачам сысертской ЦРБ снизили зарплату в три раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи сысертской ЦРБ, которым снизили зарплату в три раза, планируют написать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом URA.RU заявил заведующий педиатрическим отделением больницы Андрей Суханевич.

Ранее в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что, на данный момент, «в среднем в медучреждениях региона заработная плата врача, работающего в „красной зоне“, составляет 200 тысяч рублей». Там добавили, что средний медицинский персонал за работу в инфекционном госпитале получает 90 тысяч рублей.

«Цифры были даны неправильные. Возможно, у наиболее лояльных сотрудников и есть такое, но у абсолютного большинства значительно меньше. В дальнейшем, как минимум, напишем президенту и будем переводить данную ситуацию на федеральный уровень всеми возможными средствами», — заявил Суханевич в переписке с корреспондентом URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в региональный оперштаб по поводу заявления Суханевича. На момент публикации ответа не поступило.

Специалисты сысертской районной больницы заявили о снижении зарплаты почти в три раза после перепрофилирования под коронавирус. Медики узнали об этом не сразу — для допуска к работе от них потребовали подписать дополнительные соглашения к трудовому договору. Они поставили свои подписи, не читая документ, однако в нем было указано, что им снизят зарплату. В пресс-службе медучреждения отметили, что врачи сами согласились на такие условия. Медики с этим не согласны и уже написали коллективное обращение в Следственный комитет и прокуратуру.

Добавлено в 23:13:

«В случае поступления обращения в Минздрав Свердловской области, ведомство поведет проверку», — ответили в оперштабе Свердловской области на запрос URA.RU.