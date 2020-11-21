Жириновский потребовал закрыть границы с «враждебной» Турцией

Россиянам необходимо запретить выезд за границу, в противном случае количество случаев заражения коронавирусом не будет снижаться. Об этом заявил лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский.
По его мнению, в первую очередь запрет на заграничные курорты нужно распространить на Турцию, которая стала «враждебной» после событий в Нагорном Карабахе. «Турцию вообще нужно запретить! И туда больше никого не пускать. Вы же видите, что они творят у нас —это же старая борьба против христианского государства Армения», — цитирует депутата радио «КП».
Ранее стало известно, что россияне очень часто заражаются коронавирусом на отдыхе в Турции. Порядка 90% всех ввезенных в Россию случаев COVID-19 с сентября — из этой страны. 17 ноября турецкий президент Тайип Эрдоган ужесточил карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. В стране закрыли кинотеатры, рестораны, кафе и ввели частичный комендантский час.
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