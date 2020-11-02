Турция названа самой опасной страной для России в период пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, флаг россии, масочный режим, коронавирус, твоя безопасность
90% выявленных больных приехали из Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство зараженных коронавирусом россиян-туристов вернулось из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Попова. Глава ведомства также предложила подумать над мерами предосторожности.

По состоянию на 2 ноября в России выявлено 1,655 млн заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки в стране обнаружено 18 тысяч 257 заболевших, сообщает оперштаб.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...