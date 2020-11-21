Симоньян раскрыла секрет похудения на 20 килограммов

Симоньян сбросила 20 кг благодаря двухразовому питанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла секрет своего похудения на 20 килограммов. В Instagram она отметила, что не придерживается особой диеты.

Особенность питания Симоньян заключается в том, что она питается два раза в день. На завтрак в 11:00—13:00 она ест все, что захочется: жареное, копченое, пиццу, хачапури, пельмени. В 17:00 главред RT ест небольшую порцию продуктов с высоким содержанием белка: куриную грудку и рыбу. Вечером журналистка не ест, разрешает себе иногда вино или пиво, но без закуски.

«Я хочу скинуть еще один килограмм. Потом буду питаться так же, но раз в неделю буду позволять себе абсолютно все, что хочу, на ужин. Тогда вес будет просто держаться», — цитирует Симоньян « Федеральное агентство новостей ».

Ранее продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов. В доказательство он выложил снимок, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до того, как занялся своим весом.